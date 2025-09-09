Son Mühür- Buca Belediyesi’nde sendika ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine işçiler eyleme geçti. Yaklaşık 200 bin TL’lik maaş alacakları bulunduğu belirtilen belediye çalışanları, bugün belediye binasında işgal eylemi başlattı.

Kapılar kilitlendi, sadece işçiler içeri alındı

Belediye binasına giren işçiler, maaşlarının ödenmemesini protesto etti. İşgal eylemi kapsamında binanın kapıları kilitlenirken, dışarıdan kimse içeri alınmadı. Belediye binasında sadece işçilerin bulunmasına izin verildi. Öte yandan temizlik işçilerinin de eyleme destek vereceği öğrenildi. Yarın ise ilçe genelinde iş bırakacaklarını açıkladılar.

Başkan Duman’dan “yarısını ödeyebiliriz” iddiası

Kulislerde konuşulan iddialara göre Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilere maaşların tamamını ödeyemeyeceklerini, yalnızca yarısını ödeyebileceklerini iletti. Bu teklif işçiler tarafından kabul görmezken, sendika temsilcileri belediye yönetimine sert tepki gösterdi.

İşçiler kararlı: “Haklarımızı alana kadar buradayız”

Belediye binasında sloganlar atan işçiler, haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. İşçiler adına yapılan açıklamada, “Aylarca emeğimizin karşılığını bekledik. Artık sabrımız kalmadı. Alacaklarımız ödenmeden buradan çıkmayacağız” denildi.

Sendika ve belediye arasında kriz

Geçtiğimiz günlerde sendika temsilcileri ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmelerde de maaş krizinin çözümü sağlanamamıştı. Belediyenin mali sıkıntı yaşadığı, ödemeleri kısmi şekilde yapabileceğini aktardığı öne sürülüyor. Sendika ise işçilerin mağduriyetini kabul etmeyerek “tam ödeme” talebinde ısrar ediyor.