Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ilçe kongreleri yaklaşırken adaylık açıklamaları hız kazandı. Son adaylık duyurusu Foça’dan geldi. Partinin uzun yıllardır içinde görev alan Atilla Çolak, CHP Foça İlçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Çolak, yaptığı açıklamada partisinin değerlerine bağlı kalarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. “Bu topraklara, partimize, halkımıza ve memleketimize borcumuz var” diyen Çolak, adaylık gerekçesini umut, dayanışma ve ortak mücadele vurgusuyla açıkladı.

Çolak’tan Birlik ve Umut Vurgusu

“Gençliğin enerjisiyle, halkımızın sesiyle ve partimizin köklü değerlerinden aldığım güçle Foça’da partimizi daha güçlü, daha katılımcı ve daha umutlu yarınlara taşımak için bu göreve talibim” ifadelerini kullanan Çolak, örgütlü mücadele ve ortak aklın önemine dikkat çekti.

CHP’de ilçe kongrelerinin başlamasına kısa bir süre kala Foça’daki bu adaylık açıklaması dikkat çekerken, ilçedeki yarışın önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.