Son Mühür- ORC Araştırma, 5-9 Eylül 2025 tarihleri arasında İzmir'deki siyasi eğilimleri ölçmek amacıyla 1870 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Çatı yöntemiyle yapılan ve katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonuçları, kentteki mevcut siyasi dengeleri yansıttı.

CHP'nin yükselişi ve ana muhalefet gücü

Anketin en dikkat çekici sonucu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İzmir'deki güçlü konumunu daha da pekiştirmesi oldu. Yüzde 42,5'lik oy oranıyla açık ara birinci sırada yer alan CHP, kentte ana muhalefetin kalesi olmaya devam ediyor. Bu sonuç, partinin İzmir'deki tabanının ne kadar sağlam olduğunu ve yerel yönetimdeki gücünün genel seçimlere de yansıdığını gösteriyor.

AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti ve MHP yakın takipte

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), yüzde 22,0'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bu sonucu, İzmir'de hala önemli bir seçmen kitlesine sahip olduğunu gösterse de, CHP ile arasındaki farkın oldukça açık olduğu görülüyor.

Anketin sürprizlerinden biri, İYİ Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki yakın rekabet oldu. İYİ Parti yüzde 7,5'lik oyla üçüncü, MHP ise yüzde 7,3'lük oyla dördüncü sırayı paylaştı. Bu durum, her iki partinin de İzmir'deki milliyetçi ve muhafazakâr seçmenden pay almaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Yüzde 5 barajı ve diğer partilerin durumu

Yüzde 5'lik seçim barajını aşan bir diğer parti ise yüzde 4,4 oy oranına ulaşan DEVA Partisi oldu. Zafer Partisi yüzde 3,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5 ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 2,1 ile barajın altında kaldı. Bu sonuçlar, küçük partilerin İzmir'de henüz yeterli oy desteğini sağlayamadığını ve TBMM'ye milletvekili göndermekte zorlanabileceğini gösteriyor.

Ankette yer alan diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

Büyük Birlik Partisi: %1,8

Vatan Partisi: %1,6

Gelecek Partisi: %1,5

Saadet Partisi: %1,2

Diğer Partiler: %2,0



Ağustos ayı anketinde verilerde ne değişiklikler var?

ORC Araştırma'nın bir ay önce, 1-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 1950 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketle karşılaştırıldığında, partilerin oy oranlarında küçük çaplı değişimler olduğu görüldü.

Ağustos'ta yüzde 43,1 olan CHP'nin oy oranı, Eylül anketinde yüzde 42,5'e geriledi. AK Parti'nin oy oranı yüzde 22,5'ten yüzde 22,0'ye düştü. İYİ Parti yüzde 7,8'den yüzde 7,5'e, MHP ise yüzde 7,6'dan yüzde 7,3'e gerileme gösterdi. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 3,3'ten yüzde 3,6'ya yükselirken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıktı. Ağustos anketinde yer almayan TİP'in Eylül anketinde yüzde 2,1'lik bir oy oranına sahip olduğu dikkat çekiyor.