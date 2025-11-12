Son Mühür - Koleksiyon piyasasında nadir bulunan hatıra paralar son dönemde yoğun ilgi çekiyor. Bu özel paralardan biri olan Kartallı 2 Euro’nun değeri ise 89.762 TL’ye kadar yükseliyor.

Kartallı 2 Euro, sınırlı sayıda üretilmiş özel bir hatıra parası olarak koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Üzerindeki kartal figürüyle dikkat çeken bu tasarım, hem sembolik değeri hem de az sayıda basılması nedeniyle büyük rağbet görüyor. Paranın değerini etkileyen başlıca unsurlar arasında nadir basım yılı, hatasız darp (üretim hatasızlığı) ve iyi korunmuş kondisyon (çiziksiz, parlak yüzey) bulunuyor. Özellikle Avrupa’daki koleksiyonerler tarafından en çok aranan 2 Euro’lardan biri kabul edilen bu özel paranın, bazı versiyonlarında ülke kodu farklılığı ya da baskı hatası olması durumunda değeri birkaç katına çıkabiliyor.

Koleksiyonerler peşinde