Son Mühür / Yağmur Daştan- Ekonomik sorunlarla mücadelede her geçen gün beli bükülen vatandaş, bu yıl da çareyi temel ihtiyaçlardan kısmakta buldu. İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol, günden güne düşen alım gücü nedeniyle vatandaşın bu kışı battaniye altında geçirmeye karar verdiğini söyledi. Odun ve kömür satışlarının her yıl biraz daha azaldığını ancak bu senenin diğer senelere göre esnaf için daha da zor geçtiğini söyleyen Başkan Düzyol, “Yakında insanlar kömür almak isteseler de alamayacaklar; çünkü kömürcü esnafı yok oluyor” dedi.

‘Esnaftan ödünç kömür alıyor’

Bu yıl satışların dibi gördüğünü kömür almak isteyen vatandaşın da ‘tek torba’ tercih ettiğini söyleyen Başkan Düzyol, “İnsanlar artık kömür yakmayı bıraktı; sobası olanların da kömür alacak parası kalmadı. Gelen tek torba kömür alıyor. Biz de stoklarımızı güncellemiyoruz, elimizde geçen yıllardan kalan kömürleri satıyoruz. Şu anda perakende olarak kömürün torbası 230 ila 250 lira, tonu ise 9 bin 200 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Odunun tonu ise 850 lira ama onu bile alan yok. Veresiye kömür istemeye başladılar. Üç harfli marketlerden ödünç mal alamıyorsunuz ama insanlar kömürcüden ödünç kömür alıyor. Ödünç kömür aldıkları gibi bir de parasını da ödemiyor. Her esnafımızın piyasadan iki ila üç kamyon alacağı vardır. Bu ekonomik şartlarda istemeye yüzümüz olmuyor, böyle olunca da yanan kömür değil kömürcü oluyor” ifadelerini kullandı.

‘Biz yok olduktan sonra kıymetimizi bilecekler’

Odun ve kömür sektörünün günden güne yok olduğunu söyleyen Başkan Düzyol, şunları söyledi: “Bizler de artık kaybolan mesleklerin arasına giriyoruz. İzmir’de 2 bin esnafımız vardı, şu anda 300 civarında esnafımız kaldı. Ödemiş de Tire de Bergama da bize bağlı. Herkes bu işi bırakmanın derdinde. Bir de mangal kömürcüler var; onlar bizim iyi olan halimiz. Mangal kömürcüler daha çok satış yapıyor ama taş kömür satan esnaf resmen günden güne bitiyor. Bundan beş sene sonra taş kömür satan 50 tane esnaf kalacak, bu sefer değer kazanacaklar. Çünkü biz yok olduktan sonra kıymetimizi bilecekler. Artık sadece ‘Allah bize yardım etsin’ diyoruz. Başka çaremiz yok. Elimizden bu kadar geliyor.”

‘Bu kömürlerle ilgili denetleme yapılsın’

Son olarak ücretsiz yapılan kömür yardımlarına da dikkati çeken Başkan Düzyol, bu yardımlarda dağıtılan kömürlerin kalitesiz olduğunu ve hava kirliliğini kötü yönde etkilediğini öne sürdü. Bu konuyla ilgili oda olarak fizibilite çalışması yaptıklarını belirten Düzyol, “Yakında raporumuz hazır olacak ve elde ettiğimiz verileri açıklayacağız. Gerekirse bununla ilgili Avrupa Birliği’ne de müracaat edeceğiz. Eskiden bütün kömür ocakları devletin tekelindeydi fakat onlar satıldı. Şimdi dağıtılan kömürlerin üzerinde ‘Soma Kömürü’ yazılıyor ama hiç de öyle olduğunu düşünmüyoruz. Bunlarla ilgili bir an önce denetleme yapılması gerekiyor. Biz de mücadele için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.