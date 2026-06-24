Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’da hayati bir sağlık paneli düzenlendi. Bornova Belediyesi ve Özel Ento Cerrahi Tıp Merkezi, ölümcül riskler barındıran horlama ile uyku apnesini masaya yatırdı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki panel, salonu dolduran vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Uzmanlar, horlamanın bir hastalık olduğunu ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu hastalık boşanma nedeni

KBB Uzmanı Op. Dr. Ümit Filiz, klinikte en sık karşılaştıkları şikayetin horlama olduğunu belirtti. Toplum bu durumu normal görüyor. Oysa bu büyük bir hata. Horlama, sadece kişiyi değil çevresindekileri de uykusuz bırakıyor. Bu yüzden evlilikler bitiyor, boşanmalar yaşanıyor.

Hastalık erkeklerde 40 yaşına kadar daha sık görülüyor. Menopoz sonrasında ise kadın ve erkeklerde oranlar eşitleniyor. Dr. Filiz, uykuda nefesin 10 saniyeden fazla kesilmesinin ölümcül risk yarattığını açıkladı. Derin uykuya geçemeyen insanlar rüya bile göremiyor. Çözüm ise ameliyat veya tıbbi tedavilerde saklı.

1 buçuk milyar İnsanı vuran salgın

Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, uyku apnesini küresel bir salgın olarak nitelendirdi. Şu an dünyada 1.5 milyar insan bu hastalıkla mücadele ediyor. Uyku, beynin kendini yenilediği bir süreçtir. Hafife alınamaz.

Obezite en büyük risk faktörlerinden biri. Uyku apnesi olan hastalar kilo vermekte çok zorlanıyor. Bu hastalık kalp, tansiyon ve felçli hastalarda daha sık görülüyor. Ayrıca çocukların büyüme hormonu da sadece kaliteli bir uyku sırasında salgılanıyor.

Diş eksikliği nefesinizi kesebilir

Diş Hekimi Dr. Bilkay Karaman ise konunun ağız sağlığı ile ilgili yönünü anlattı. Uyku apnesi teşhisi ilk olarak diş hekimi koltuğunda konulabilir. Ağızdaki eksik dişler zamanla büyük sorunlara yol açıyor. Dişler olmayınca dil genişliyor ve yanaklar çöküyor. Bu durum hava yolunu tamamen kapatıyor.

Çocuklar da risk altında. Gece nefesi kesilen çocuk, gündüz dikkat dağınıklığı yaşıyor. Okulda ve evde sürekli düşüp yaralanıyor. Tedavide artık yeni yöntemler var. Özel ağız içi spreyler, kişiye özel horlama protezleri ve dijital takip uygulamaları başarıyla uygulanıyor.