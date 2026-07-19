Son Mühür- Orta Doğu'da bir kez daha savaş rüzgarlarının esmeye başladığı ve 70 dolara kadar inen petrol varil fiyatının 85 dolara kadar yükseldiği süreçte gözler Fitch'in açıklayacağı rapordaydı.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.



Düşük kamu borcu...



Açıklamada, Türkiye'nin düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, "BB" not grubundaki ülkelerin medyanına kıyasla yüksek kişi başına düşen geliri, stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürme geçmişi ve dayanıklı bankacılık sektörünün kredi notunu destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.



Büyüme oranı yüzde kaç olur?



Fitch'in raporunda öne çıkan detaylardan biri de büyüme oranıyla ilgili bölümdü. Yüzde 4'e yakın büyüme oranı potansiyelin bulunduğuna dikkat çekilen raporda, bu yıl yüzde 2.8 olması beklenen büyüme oranının 2027'de yüzde 4'ü aşarak 4.4 olmasının beklendiği vurgulandı.

Türkiye'nin uzun süredir mücadele ettiği enflasyona da ayrı bir pencere açıldı.

Raporda Haziran'da yüzde 32 seviyesinde olan enflasyon oranının bu yıl sonunda yüzde 29.5'a gerilemesinin beklendiği belirtildi.