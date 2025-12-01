Son Mühür - Mobil hat aboneliğinde yeni bir dönem başlıyor. TBMM’ye sunulan torba yasa teklifi, telefon abonelik süreçlerini sıkılaştıran ve kimlik doğrulamasını güçlendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Elektronik Haberleşme Kanunu’ndaki değişiklikle, hem vatandaşlar hem de yabancı uyruklu kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri hayata geçirilecek.

Tasarıya göre, artık cep telefonu şirketleri elektronik kimlik doğrulama özelliği olmayan belgelerle abonelik açamayacak. Abonelik kaydı sırasında kişinin yüz tanıma, parmak izi doğrulaması veya kimlik doğrulayıcı şifre gibi yöntemlerle kimliğini kanıtlaması zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle, bir kişinin üzerine çok sayıda hat açılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hatlarla ilgili yeni karar