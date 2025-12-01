Son Mühür - Mobil hat aboneliğinde yeni bir dönem başlıyor. TBMM’ye sunulan torba yasa teklifi, telefon abonelik süreçlerini sıkılaştıran ve kimlik doğrulamasını güçlendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Elektronik Haberleşme Kanunu’ndaki değişiklikle, hem vatandaşlar hem de yabancı uyruklu kullanıcılar için yeni güvenlik önlemleri hayata geçirilecek.
Zorunlu hale geliyor
Tasarıya göre, artık cep telefonu şirketleri elektronik kimlik doğrulama özelliği olmayan belgelerle abonelik açamayacak. Abonelik kaydı sırasında kişinin yüz tanıma, parmak izi doğrulaması veya kimlik doğrulayıcı şifre gibi yöntemlerle kimliğini kanıtlaması zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle, bir kişinin üzerine çok sayıda hat açılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Hatlarla ilgili yeni karar
Teklif kapsamında, yabancı vatandaşların abonelik süreçleri de yeniden düzenleniyor. Elektronik doğrulama belgesi olmayan yabancı kullanıcıların bilgileri, biyometrik verilerle birlikte Göç İdaresi Başkanlığı aracılığıyla doğrulanacak. Diplomatlar ve aileleri ise bu uygulamanın dışında tutulacak.
3 ayda kapanacak
Yeni düzenlemeye göre, işletmeciler tüm abonelerinin hayatta olup olmadığını üç ayda bir resmi makamlardan kontrol edecek. Kimliği doğrulanamayan veya vefat ettiği belirlenen kişilere ait hatlar otomatik olarak kapatılacak. Doğrulama yapılamazsa, operatör söz konusu hattı iptal edecek.