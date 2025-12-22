Son Mühür - Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son günlerde WhatsApp üzerinden yeniden dolaşıma sokulan bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden kendisine yönelik bir algı operasyonu yapıldığını belirterek kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Saran, söz konusu içeriklerin yıllar önce defalarca tekzip edildiğini ve kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının açık ve kesin şekilde ortaya konulduğunu hatırlattı. Buna rağmen aynı görüntü ve paylaşımların yeniden servis edilmesini ise “açık bir itibar suikastı” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin kendisi olmadığına dair defalarca kanıt sunulduğunu vurgulayan Saran, bu materyallerin bugün yeniden dolaşıma sokulmasının kasıtlı bir girişim olduğunu ifade etti.

Sadettin Saran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığı defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarımın ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."