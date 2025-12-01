Altaylı, mahkeme günüyle ilgili olarak şunları paylaştı:

“Perşembe günü kantin listemi yapıyordum. Bavulumu toplamamıştım bile. Avukatlarım tahliye bekliyordu ama ben inanmıyordum.”

Altaylı, 5 yıl olarak verilen cezanın “iyi hal” indirimiyle 4 yıl 2 aya düşürülmesini “iyilikten değil, Yargıtay yolunu kapatmak için yapılan bilinçli bir hamle” olarak değerlendirdi. Gazeteci itiraz edeceğini belirtirken, cezanın siyasi olduğunu vurgulayarak “umudum çok az” dedi.

“Avukat grubum çok iyi bir savunma yaptı. Sevgili kardeşim Metin Sinan Aslan’ın savunması hukuk dersi niteliğindeydi. Bana göre savunma ve içtihat örnekleri kusursuzdu ve adaletin A’sının olduğu bir ülkede beraat, adaletin olmadığı ülkede bile en azından tahliye getirmeliydi. Ancak karar çokta alınmıştı, verilebilecek en ağır ceza verilmişti. Bana verilen karar hukuki değil, siyasi. Siyasete kırgın değilim; vatandaşını siyasetten koruması gereken yargıya kırgınım. Bu kararı verenler vicdanen huzurluysa hakkım helal olsun. Ama inanmadıkları bir karara imza attılarsa, bana yaşattıklarını umarım onlar da yaşar.”

Silivri'de kaza geçirdi

"Ayağımı burkması sonucu düştüm. Kafamı minyatür kale direğine çarptım. Sağ elimde çatlak oluştu. Dizimde açık yara, bileğinde morarma oluştu. Elimi alçıya aldılar. Fakat bir süre sonra alçıyı çıkarttırdım. Çünkü iş yapmamı engelliyordu."

Yayınlara neden ara verdi?

“Bu koşullara rağmen susmayacağım. Görevim, olan biteni anlatmak.” 62 yaşındaki Altaylı’nın davası istinaf aşamasına taşınacak. Tutukluluğun devamına karar verilen gazeteci, cezaevinde geçirdiği sürenin “infazı karşıladığı” gerekçesiyle serbest bırakılması gerektiğini savunan avukatlarının çağrılarını bir kez daha yineledi.