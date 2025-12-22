Son Mühür - İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgâr, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, İBB AKOM konuya ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. Resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi. Rüzgârın poyrazdan zaman zaman sert esmesi, sıcaklıkların ise hafta sonuna doğru hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.

Sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

AKOM’un 22 Aralık 2025 tarihli raporuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul’da çoğunlukla bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyrederek 11–13 derece aralığında kalması beklenirken, rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı öngörülüyor. Raporda yer alan “Dikkat” uyarısında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." Hava sıcaklığı 3 derece birden düşecek AKOM’un haftalık değerlendirmesinde en dikkat çeken başlık, hafta sonu beklenen belirgin sıcaklık düşüşü oldu. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12–14 derece aralığında seyretmesi öngörülen hava sıcaklıklarının, cumartesi gününden itibaren gündüz 7 dereceye, gece saatlerinde ise 3 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.