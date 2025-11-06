Paris’in ünlü mezarlıkları Pere-Lachaise, Montparnasse ve Montmartre, edebiyatın dahisi Oscar Wilde, rock efsanesi Jim Morrison, Fransız şansonunun unutulmaz sesi Edith Piaf, varoluşçuluğun öncüsü filozof Jean-Paul Sartre ve ünlü yazar Emile Zola gibi önemli isimlerin mezarlarına ev sahipliği yapıyor.

Her bir mezar, 4 bin euro karşılığında satın alınabilecek. Ancak kazananlar, mezarın restorasyon masraflarını da üstlenmek zorunda olacak. Belediye, yenilenen mezarlar için sahiplerine 10 yıl boyunca 976 euro’dan başlayan veya süresiz olarak 17 bin 668 euro’ya kadar çıkan kullanım hakkı sunacak. Projenin amacı yalnızca gelir elde etmek değil; aynı zamanda tarihi mezarları korumak ve kentin kültürel mirasını yaşatmak. Başvurular 31 Aralık’a kadar kabul edilecek ve her katılımcıdan 125 euro kayıt ücreti alınacak.