Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan hemşire çift Mertcan ve Sulhiye İrem Babacan, oturdukları 5 katlı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Çift, 3’üncü kattan atlayarak yaralı şekilde kurtulmayı başardı.

Ancak Mertcan Babacan’ın amcası Mustafa Babacan (52), kuzeni İrem Babacan (22), küçük kuzeni Nilsu Işık (8) ile arkadaşları Buse Özkan (25) ve Dilek Mucuk (23) hayatını kaybetti. Ailenin birçok yakını da enkaz altında kaldı.

Depremin ardından çift Ankara’ya taşındı. Mertcan Babacan, hemşirelik mesleğini özel bir hastanede sürdürürken bir yandan da yaşadıklarından güç alarak arama kurtarma alanında çalışmaya karar verdi.

“Bu acının tarifi yok”

Deprem gecesini anlatan Babacan, oturdukları binanın büyük bölümünün saniyeler içinde çöktüğünü söyledi: “Yıkıntıların arasından 3’üncü kattan atlayarak kurtulduk. Yağmurun, çığlıkların, karanlığın içinde yakınlarımızın yardımına koştuk. Kuzenlerimin evi paramparça olmuştu. Gün doğunca acının büyüklüğü tamamen ortaya çıktı. Bu acının tarifi yok.”

“İnsanların hayatına dokunmak istiyorum”

Depremden sonra aldığı kararın hayatının yönünü değiştirdiğini belirten Babacan, şöyle konuştu: “Doğal afetler ülkemizin gerçeği. Bu yüzden arama kurtarma üzerine kendimi geliştirmek istiyorum. Gönüllü olmamın temel sebebi, yaşadığımız acıdan sonra insanların hayatına dokunma isteğim. Bir can bir insandır. Herkesin bu konuda kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum.”

ANKA’nın yeni gönüllüsü

Mertcan Babacan, ANKA Arama ve Kurtarma Derneği’ne üye olarak resmi gönüllü oldu. Dernek Başkanı Murat Altunorak, üniformasını teslim ederken Babacan’ın afet eğitimleri alarak saha operasyonlarında görev yapacağını belirtti.