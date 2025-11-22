Antalya’da Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, okul yönetimiyle birlikte mezuniyet fotoğrafları çektirmek için şehir merkezine geldi. Çekimlerin ardından öğrenciler servis araçlarıyla ilçeye dönüş yoluna geçti. İddiaya göre Şükran Ela Özseven ve arkadaşı Nadya Başbüyük, Yukarıkocayatak Kavşağı’nda servisten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Antalya’dan Serik yönüne ilerleyen O.D. yönetimindeki 07 VD 288 plakalı otomobil, iki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özseven trafik levhasına, Başbüyük ise yola savruldu.

Bir öğrenci yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nadya Başbüyük ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özseven’in cenazesi, önce Serik Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü O.D. gözaltına alındı.

Aile gözyaşlarıyla cenazeyi teslim aldı

Genç kızın yakınları sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu’na geldi. Almanya’dan gelen baba ve teyze, işlemlerin ardından Şükran Ela’nın cenazesini teslim aldı. Teyze, cenazenin alındığı sırada fenalaşarak çökerken, baba yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Şükran Ela Özseven’in cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri’nin Bünyan ilçesine gönderildi.