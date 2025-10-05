Milli takım arasında Asya turuna çıkacak olan Brezilya Milli Takımı, kadroda son anda değişikliğe gitti. Fenerbahçe forması giyen kaleci Ederson’un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı, yerine İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın kalecisi John Victor’un çağrıldığı açıklandı.

Ederson sakatlandı, Ancelotti kadroyu revize etti

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Ederson’un cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Açıklamada, “John Victor, Fenerbahçe’de cumartesi günü yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Ederson’un yerine milli takıma dahil edildi” ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Güney Kore ve Japonya ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları öncesi kaleci tercihini John Victor’dan yana kullandı. Bu çağrı, genç kalecinin ilk kez Brezilya A Milli Takımı forması giyecek olması bakımından dikkat çekti.

İlk kez milli formayı giyecek

CBF açıklamasında, “Botafogo’nun eski kalecisi John Victor, kariyerinde ilk kez milli takım daveti aldı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, oyuncunun Nottingham Forest’taki performansını yakından takip ediyor” denildi.

John Victor’un bu performansı, Premier Lig’de gösterdiği istikrarlı formun karşılığı olarak değerlendirildi. Brezilya basını ise genç kalecinin bu çağrıyla birlikte gelecekte milli takımda kalıcı olabileceğini yorumladı.

Asya turu öncesi son hazırlıklar

Brezilya Milli Takımı, 10 Ekim’de Güney Kore, 15 Ekim’de ise Japonya ile özel maçlarda karşılaşacak. Teknik ekibin bu karşılaşmalarda kadro derinliğini ve yeni oyuncuların performansını test etmeyi amaçladığı belirtildi.

Carlo Ancelotti’nin, sakatlıklar nedeniyle değişen kadroda genç isimlere daha fazla şans vermesi bekleniyor.

Sambacılar’da moral yüksek

Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında yapılan bu organizasyonun, Brezilya için önemli bir prova olacağı ifade edildi. Takımın kampında morallerin yüksek olduğu, özellikle hücum hattında Vinicius Junior, Rodrygo ve Gabriel Martinelli gibi genç yıldızların öne çıkması bekleniyor.