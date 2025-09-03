Son Mühür- Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından Erçel, Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırırken, Hakan Sabancı da aynı adımı atarak birlikte çekilen kareleri silmişti.

Ayrılığın nedeni iddiaları gündem oldu

Çiftin ayrılığı sonrası magazin kulislerinde en çok konuşulan konu, ayrılığın nedeni oldu. İddialara göre Hande Erçel evlilik hazırlığı yapmak isterken, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı bu ilişkiye sıcak bakmadı. Bu nedenle çiftin yollarının ayrıldığı öne sürüldü.

Ece Erken: “Adının bu şekilde geçmesi haksızlık”

Konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama, Ece Erken’den geldi. Erken, Arzu Sabancı’nın en yakın çevresine konuyu sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arzu Hanım, bizim yanımızda Hande için onun çok iyi biri olduğunu anlatarak, hatta överek bahsederdi. Bu konuda adının böyle geçmesi haksızlık.”

“Ayrılığı en son öğrenen kişi Arzu Sabancı”

Ece Erken ayrıca, Arzu Sabancı’nın ayrılıktan en son haberdar olan kişi olduğunu öne sürdü. Erken, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ayrılığı en son duyan Arzu Sabancı. Haberi bile yokmuş. Hande Erçel’e karşı duruşu ya da antipatisi yok, tam tersine onu seviyor.”