Son Mühür- İzmir’de şehir hastanesine taşınmasıyla gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sular durulmuyor. Hastanenin tamamen boşaltılması ve yıkılarak yenisinin yapılması konusunda ısrarcı olunduğunu açıklayan Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) İzmir Şubesi, “Bu ısrar niye? Bölgedeki özel hastanelere rant mı sağlanmak isteniyor?” diye sordu.

İzmir’de 1995 yılında açılan ve şehrin en köklü hastanelerinden olan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle ilgili tartışmalar dinmiyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen hastanenin ekim veya kasım ayında kapatılacağı, yerine 400 yataklı yeni bir hastane inşa edileceği öne sürüldü.

Yönetim Askeri Hastane'ye taşınmasını önerdi

400 yataklı bina projesinin ihalesi nisan ayında yapılırken, yeni binası yapılıncaya kadar hastanenin Bayraklı’da inşa edilen Şehir Hastanesi’ne taşınma planı tartışma yarattı.

2 bine yakın sağlık personelinin görev yaptığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personel büyük bir tedirginlik yaşıyor. Hastane yönetiminin hasta ve çalışan mağduriyeti yaşanmaması İzmir Valisi Süleyman Elban’a, “Yeni hastane binası yapılıncaya kadar hastaneyi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Hatay Hizmet binası olarak faaliyet gösteren eski Askeri Hastaneye taşıyalım” önerisinde bulunduğu öğrenildi.

“Poliklinik hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor”

Birlik Sağlık-Sen İzmir Şubesi hastanenin akıbetinin ne olacağını gündeme getirdi. Sendikadan yapılan açıklamada uzun süredir Bozyaka Eğitim Araştırma hastanesinin Şehir Hastanesine taşınması ve kapatılmasıyla ilgili tartışmaların sürdüğü ve hastanenin yeniden yapılmasıyla ilgili proje ihalesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Birlik Sağlık-Sen İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada “Hastanenin kurumsal hafızasının kaybolmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hastanenin bulunduğu alanda poliklinik gibi hizmetlerin devam etmesi gerekmektedir. Ancak hastanenin tamamen boşaltılması ve yıkılarak yenisinin yapılması konusunda ısrar edilmektedir” denildi.

Sendika “Bu ısrar niye? Bölgedeki özel hastanelere rant mı sağlanmak isteniyor?” diye sordu.