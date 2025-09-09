Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Ülkü Ocakları, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda görsel bir şölen sundu. Beyaz giyinmiş 550’den fazla genç, kareografik olarak “TÜRK İZMİR” yazısını oluşturdu.

Yazı, dev bir Türk bayrağı ile 10’ar metrelik Mustafa Kemal Atatürk, Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçelifotoğraflarıyla taçlandırıldı.

Solotürk uçuşu ve ülkücü yemini

Etkinliğe Solotürk’ün gösteri uçuşu ve vatandaşların yoğun ilgisi eşlik etti. Program, İzmir’in kalbi Gündoğdu Meydanı’nda Ülkücü Yemini ile devam etti.

“Bu topraklara bir daha kirli ayaklar basamayacak”

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, kutlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“9 Eylül Türk İzmir’in Zafer Günü kutlu olsun! Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda varlığımızla tekrar yazdık: TÜRK İZMİR. Kahraman ecdadımızın şanlı mirasıyla, damarlarımızdaki asil kanın kudretiyle haykırıyoruz: Bu topraklara bir daha kirli ayaklar basamayacaktır! Türk İzmir'in dağlarında ebediyen kanımızla suladığımız çiçekler açacaktır.”