3.Lig 4. Grup’ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor’a 2-0 yenilen Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçına odaklandı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam, uzun süren çapraz bağ sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. 37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 Kasım’da İzmir’de oynanan İnegölspor maçında sakatlanmış, çapraz bağ ameliyatı ile sezonu kapatmıştı.

Ceyhun Gülselam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadığım sakatlık sürecini yoğun ve disiplinli bir çalışma ile geride bırakmış bulunuyorum. Uygulanan tedavi programını başarıyla tamamlayarak yeniden takımla birlikte antrenmanlara başladım. Bu dönemde bana destek olan kulübüme, teknik ekibime, sağlık ekibimize ve her daim yanımda olan Büyük Altay taraftarlarımıza teşekkür ederim. Artık hedeflerimize odaklanma ve sahada en iyi şekilde mücadele etme zamanı. Büyük Altay'ımız adına en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmaya devam edeceğim.”