Son Mühür / Erkan Doğan - 1958 yılında Seyfi Demirsoy Buca Devlet Hastanesi’nin eski binasında hizmete başlayan, 1995 yılında da Karabağlar’daki yeni binasına taşınan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu yılın sonunda kapanıyor. Hastane yeni bina inşa edilip tamamlanıp hizmete açılıncaya kadar kapalı kalacak.

Göztepe ve Karabağlar Semt Poliklinikleri İKÇÜ Hastanesi’ne bağlanacak

Göztepe ve Karabağlar Semt Poliklinikleri İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacak. Bine yakın sağlık personeli ise ihtiyaç sahibi hastanelere görevlendirilecek. Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul’un sağlık personellerinin mağdur olmaması konusunda hassas davranılması gerektiği ile ilgili talimat verdiği öğrenildi. İki yıldır sürüncemede kalan İzmir Bozyaka Hastanesinin kapatılma süreci, Sağlık Bakanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin koordine çalışması sonucu netleşti. Hastanedeki tıbbi cihazlar, demirbaşların nasıl dağıtılacağı, görevli bine yakın sağlık personeli ve şirket görevlisinin görevlendirmeleri hakkında bir hareket planı oluşturuldu. Bu plana göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonlar bu süreci yönetecek. Tıbbi cihazlar ihtiyaç sahibi sağlık tesislerine gönderilecek. Bozyaka Hastanesi’nin röntgen, ultrason gibi cihaz parkının büyük bölümünün en yakındaki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderileceği bildirildi.

Sağlık personellerinin dağıtımında öncelik eğitim araştırma hastanelerine verilecek

Klima, masa gibi demirbaşlar ise ilçe sağlık müdürlükleri tarafından koordine edilerek ihtiyaç sahibi sağlık tesislerine yönlendirilecek. Hastanede görevli sağlık personelleri ise ihtiyaç duyulan hastanelere görevlendirilecek. Hastanedeki personelinin dağıtımında önceliğin Atatürk, Buca, Çiğli, Tepecik, Suat Seren, Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Bayraklı Şehir Hastanesi’ne verileceği ifade edildi.