Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Bakanlığı’nın 22 Aralık 2025 tarihinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılmasının ardından, hastaneden hizmet alan on binlerce hasta çevre hastanelere yönlendirildi. Bu durumdan en fazla etkilenen sağlık kuruluşu ise Bozyaka’ya en yakın hastane olan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu.

MR, ultrason tetkikleri için aylar sonrasına gün veriliyor!

Artan hasta yükü nedeniyle zor günler yaşayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde randevu bulmak giderek güçleşirken, ultrason, MR, tomografi ve benzeri tetkikler için aylar sonrasına gün verildiği ifade edildi. . Hastalar, polikliniklerdeki yoğunluğun yanı sıra tetkik ve yatış süreçlerinde de ciddi aksamalar yaşandığını dile getiriyor. Bin yatak kapasiteli hastanede sağlık çalışanlarının yoğun mesaiyle hizmet vermeye çalıştığı belirtilirken, hastanenin eski binası ve yıllardır yenilenmeyen ekipmanlarının da hizmet kalitesini olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Sağlık personelinin insanüstü bir çabayla sistemi ayakta tutmaya çalıştığını belirten hasta yakınları, mevcut koşulların hem çalışanlar hem de hastalar açısından sürdürülemez hale geldiğini söylüyor.

“Bu yük yıllarca taşınamaz, geciken her gün hastalar için çileye dönüşüyor”

Hastalar ve hasta yakınları, Bozyaka Hastanesi’nin yeni binasının Sağlık Bakanlığı tarafından 2,5 ila 3 yıl içinde tamamlanacağının açıklandığını hatırlatarak, bu sürenin çevre hastaneler için ciddi bir eziyete dönüşeceğini ifade ediyor. Vatandaşlar, “İzmir Bozyaka Hastanesi tamamlanana kadar geçen her gün, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastalar için ayrı bir çile olacak. Bu yoğunluk yıllarca taşınamaz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Artan nüfus ve sağlık hizmetlerine olan talep dikkate alındığında, geçici çözümler üretilmemesi halinde İzmir’de kamu hastanelerindeki yükün daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

“Bayraklı Şehir Hastanesini yapmak çözüm değil, Bozyaka Hastanesinde yerinde inşa yapılıp hizmet devam edebilirdi”

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “İzmir’e Şehir Hastanesi yapmak çözüm değil. Şehir hastanelerinden ziyade halkın yaşadığı yerlere yakın devlet hastanelerin yapılması ve hizmetin vatandaşın ayağına getirmek gerekiyor. Vatandaşlar 15,20 kilometre uzaklıktaki Şehir Hastanesi’ne gitmek istemiyor. Kendi aracı olmayan İzmirliler, iki üç toplu taşıma aracı kullanarak ancak İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ulaşabiliyorlar. Şu an halk arasında ‘Yeşilyurt Devlet’ olarak bilinen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adeta kilitlenmiş durumda. Bozyaka Hastanesi yenilenirken, hizmet devam etsin, yerinde inşa olsun diye çok söyledik. Yeni bina inşaatı yapılırken, ana yola yakın olan D Blokta hizmet devam edebilirdi. Bu binada, poliklinik, görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri devam edebilirdi. Bornova Devlet Hastanesi yenilirken, konteynırlarda hizmet devam etti. Bozyaka Hastanesi’nde de devam edebilirdi” dedi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar üç gün acilde sıra bekliyor, yoğun bakım ve servislerde yer yok! Sağlık Bakanlığı’nın çabası, vatandaşa eziyete dönüşüyor”!

Burada özel hastanelere rant mı sağlanmak isteniyor, farklı hesaplar mı var düşünmeden edemiyoruz. Şu an Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nin yükü kaldırması mümkün değil. Hastalar acilde iki üç gün yatıyor. Yoğun bakım ve servislerde iş yok. Bu işlem vatandaşa eziyete dönüşüyor. Amaç ne, halka hizmet, halkın rahatı ve huzurunu düşünüyoruz. Sağlık personellerini de düşünmek zorundayız. Sağlık personellerinin iş yükü de iki, üçe katlanıyor. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de yeni hizmet binası planı var. Ancak 2026 bütçesinde her iki hastaneye de komik bütçeler ayrıldı.