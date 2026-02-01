Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir’in Bayındır ilçesinde düzenlenen Sömestr Tatili Kamp Programı sona erdi. İzmir’in farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kamp, yarıyıl tatili boyunca gençleri bir araya getirdi.

Eğitimden spora dolu dolu program

Kamp süresince katılımcılar için eğitim faaliyetleri, sportif etkinlikler, seminerler, yarışmalar ve sosyal aktiviteler düzenlendi. Programın, gençlerin hem bireysel gelişimlerine katkı sunduğu hem de sosyal becerilerini güçlendirdiği belirtildi.

Birlik ve dayanışma vurgusu

Yarıyıl tatili boyunca devam eden kamp programında, gençlerle birebir temas kurularak eğitici ve sosyal açıdan verimli bir süreç geçirildi. Düzenlenen etkinliklerin, birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma duygularını pekiştirdiği ifade edildi.

“Gençlerimiz bilgi ve disiplinle güçlendi”

Kamp programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Bayındır’da Yusuf Akçura Yarıyıl Eğitim Programı kapsamında iki gün süren bir kamp gerçekleştirdiklerini belirtti. Kılıç, programın spor, eğitim, seminer ve sosyal faaliyetlerle zenginleştirildiğini ifade ederek, gençlerin ortak hedefler etrafında bir araya geldiğini vurguladı.

“Teşkilatın bugünüdür”

Burak Kılıç açıklamasında, kamp sürecinin gençler için yalnızca bir tatil etkinliği olmadığını belirterek, ortaöğretim teşkilatlarının yapının bugünü ve geleceği açısından önemine dikkat çekti. Programın, gençlerin disiplinli, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır

Kamp hakkında görüşlerini paylaşan Mehmet Karakaya, gençlere yapılan her yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade etti. Karakaya, bu tür organizasyonların milli bilinç ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür

Mehmet Karakaya, kampın Bayındır’da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Karakaya, başta Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç olmak üzere, ev sahipliği yapan Bozdağ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz’a ve kamp süresince görev alan tüm gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Sosyal gelişime katkı sağladı

Kamp programının, gençlerin sosyal gelişimine katkı sunduğu, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiği belirtilirken, benzer organizasyonların ilerleyen dönemlerde de devam etmesinin planlandığı kaydedildi.