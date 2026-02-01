Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun Gültepe Atatürk Spor Tesisi’ne gerçekleştirdiği ani ziyaret, spor okullarında eğitim gören minik sporcular için unutulmaz bir anıya dönüştü. Sahada ter döken çocukların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Mutlu, genç yeteneklerin antrenman heyecanına ortak olarak onlarla yakından ilgilendi.

Konak’ın gelecek vaat eden yıldızlarına tam destek

Gültepe Atatürk Spor Tesisi’nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, sporun çocuk gelişimindeki kritik rolüne değinerek önemli mesajlar verdi. Başkan Mutlu’yu bir anda karşılarında gören kursiyerler, heyecanla kendisine sarılarak sevgilerini dile getirdiler. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Başkan Mutlu, çocukların her birinin sporla büyümesini önemsediklerini belirterek, "Pek çoğunuzun spor yolculuğu bu tesislerde başladı. İnanıyorum ki aranızdan gelecekte göğsümüzü kabartacak şampiyonlar çıkacak. Ancak en büyük dileğim, başarıdan bağımsız olarak sporu hayatınızın bir parçası haline getirmenizdir. Yerel yönetim olarak sizlerin gelişimi için her türlü desteği sağlamaya kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Yeşil sahalarda futbol tutkusu ve profesyonel gelişim

Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen futbol kursları, çocukların hem teknik becerilerini hem de disiplin anlayışlarını geliştiriyor. Uzun süredir eğitimlere devam eden 11 yaşındaki Ayaz Sezer Satılmış, antrenörlerinden gördüğü desteğin kendisini motive ettiğini söylerken; arkadaşı Efe Korkmaz, tesislerin sadece spor değil aynı zamanda güçlü dostlukların kurulduğu bir sosyal alan olduğunu vurguladı. Takımın bir diğer ismi Gökdeniz Karadeniz ise aldığı nitelikli eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini sundu.

Filenin Küçük sultanlarından teknik ve sosyal atılım

Voleybol branşında eğitim alan İclal Ebrar Şanal ve Zeliha Çiçek, spor yapmanın kendilerine kazandırdığı özgüvenden ve sosyal becerilerden bahsettiler. Kurslar sayesinde voleybol tekniklerini en baştan öğrenen ve bu alandaki yeteneğini geliştiren Gülay İliksiz, üç buçuk yıllık süreçte yaşadığı değişimi aktararak voleybola olan ilgisinin uzman eğitmenler sayesinde tutkuya dönüştüğünü belirtti. Spor okullarının sunduğu imkanlar, genç kızların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini destekleyen profesyonel bir zemin hazırlıyor.

Ailelerin gözünden spor okullarının dönüştürücü gücü

Eğitim alan çocukların aileleri de Konak Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetlerin meyvelerini topladıklarını ifade ediyor. Öğrenci velilerinden Leyla Karadağ, çocuklarının özellikle disiplin ve sosyalleşme konusunda kısa sürede katettiği mesafeden duyduğu mutluluğu paylaştı. Basketbol branşına yeni başlayan yeğeninin gelişimini izleyen Arzu Altınbaş ise, teknik eğitimin kalitesine dikkat çekerek sporun hem beyin hem de vücut koordinasyonu üzerindeki olumlu etkilerinin çocukların hayat kalitesini artırdığını vurguladı.

Geleceğin şampiyonları için kayıt süreci devam ediyor

Kentin farklı noktalarında 4-14 yaş aralığındaki çocuklara kapılarını açan Konak Belediyesi Spor Okulları, futbol, voleybol, basketbol ve temel hareket eğitimi gibi branşlarda geniş bir yelpaze sunuyor. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülen dersler; Gültepe Atatürk Spor Tesisi’nin yanı sıra Zafertepe Tarık Gencay, Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Gültepe ve Zeytinlik Semt Merkezlerinde aralıksız sürüyor. Sporla tanışmak ve yeteneklerini profesyonel bir ortamda geliştirmek isteyen çocuklar için başvurular, belediyenin resmi web sitesi üzerinden aktif olarak yapılabiliyor.