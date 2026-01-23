Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Karabağlar ilçesinde yer alan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait bina bloklarının yıkımı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan hastane yerleşkesindeki yapılar, hurda karşılığı yıkılarak alandan tamamen kaldırılacak.

15 blok, 60 bin metrekarelik alan boşaltılacak

Toplam 15 bloktan oluşan ve 60 bin 855 metrekare yapı alanına sahip hastane binalarının yıkımı, molozların sahadan uzaklaştırılması dahil olmak üzere tek bir ihale kapsamında gerçekleştirilecek.

İhale kapalı teklif usulüyle yapılacak

Yıkım işi, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek. İhalenin muhammen bedeli 26 milyon TL olarak belirlenirken, isteklilerden en az 6 milyon 500 bin TL tutarında geçici teminat sunmaları istenecek.

Süreç ve takvim netleşti

Sözleşmenin imzalanmasının ardından yüklenici firmaya 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yıkım ve molozların alandan uzaklaştırılması işlemlerinin ise yer tesliminden itibaren 210 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.

İhale 13 Şubat 2026’da yapılacak

İhale, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale gün ve saatine kadar Konak’taki idare adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı ve son başvuru tarihi

İhale dokümanı 2 bin TL bedel karşılığında temin edilebilecek. Doküman satışları ile evrak teslim işlemleri, 12 Şubat 2026 günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Katılım Şartları ve Teknik Donanım Kriterleri

İhaleye katılacak firmalardan Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi, en az 5 yıllık deneyime sahip inşaat mühendisi bulundurma taahhüdü ile SGK ve vergi borcu bulunmadığına dair belgeler talep edilecek.

Ayrıca isteklilerin, yeterli teknik donanıma sahip olduklarını belgelemeleri gerekecek. Bu kapsamda en az 3 adet 30 tonluk paletli ekskavatör, 2 adet yüksek erişimli ekskavatör, 4 adet damperli kamyon, yükleyiciler, arazözler ve toz bastırma sistemlerinin mevcut olduğuna dair taahhütname sunulması şart koşuluyor.

Bozyaka Hastanesi’ne ne oldu?

1995 yılında hizmete açılan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınmasının ardından 22 Aralık 2025 itibarıyla tüm sağlık hizmetlerini durdurmuştu. Alınan karar kamuoyunda tepkilere neden olurken, yeni yapılması planlanan hastanenin yatak kapasitesinin 570’ten 400’e düşecek olması da eleştirilen konular arasında yer aldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, yeni hastane binasının inşaatının en geç 2 ila 2,5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.