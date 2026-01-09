Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlıkla ilgili çarpıcı iddia! Bozyaka Hastanesi, yerinde yapım imkanı varken özel sağlık kuruluşlarına hasta sağlamak için mi yıkıldı! Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol bu iddiayı gündeme taşıdı.

10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 22 Aralık’ta hizmetleri durdurulan Bozyaka Hastanesi hakkında önemli bir iddia gündeme getirdi. Bozyaka Hastanesi’nin yerinde yapımla yöntemi ile hastanede hizmet bir blokta devam ederken, yeni hastane binası inşaatının sürdürülebileceğini ifade eden Doğruyol, “Bornova Trafik Hastanesi’nde yeni hastane binası inşaatı sürerken, hastanenin bahçesine konulan konteynırlarla hizmet devam etti. Bozyaka Hastanesi’nin alanı da çok büyük. Biz hastanenin tümden yıkılmaması için yetkilileri defalarca uyardık. Tümden yıkmayın bir blokta hizmeti devam ettirin dedik. Ancak inatla hastaneyi yıktılar. Niye? O bölgedeki özel hastanelerden dolayı yıktılar. Dİğer türlü Bozyaka Hastanesini kapatmazlardı. Yıkılan hastanenin yerine yeni bir hastane en az beş yılda tamamlanır” dedi.

Karşıyaka Devlet Hastanesi yıkıldı, yerine 17 yıldır bir hastane yapılmadı!

Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin yıkıldığını ancak yerine bir hastane hala yapılmadığına dikkat çeken Doğruyol, “Karşıyaka Devlet Hastanesini yıkıldığında de yapacaklardı. 17 yıldır hastanenin yeri boş duruyor. Poliklinik yapıyorlar. Buradaki planlamaların ne yazık ki siyasetten kurtulması lazım. Bornova Devlet Hastanesi yapılırken hastanenin bahçesinde konteynırlarla hizmet verildi. Bozyakanın büyük bir alanı var illa yıkacağım diye tutturdular. Yeşilyurt yüzde 100 kapasite ile çalışıyor. Bir arkadaş o bölgedeki özel hastaneye gitmiş hastane ana baba günü diyor. Ne yapsın vatandaş, mecburen oraya gidiyor. Bizim devletin ve milletinmenfaatine adım atması lazım. Bürokratların da bu yönde adım atması lazım. Ama bürokratlara anlamakta zorlanıyor. Sağlık Bakanlığında tüm yöneticiler sözleşmeli. Bu sözleşmeyi yapmakta tek krider bir siyasi partinin torpil sağlaması” diye konuştu.