Son Mühür / Erkan Doğan - Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde kapatılan Bozyaka Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları talep ettikleri farklı hastanelere görevlendirilirken, hastane yerleşkesinde yıllardır bakılan kediler kaderine ise terk edildi.

"Hastanede mahsur kalan kedilere sahip çıkılmalı"

Bozyaka Hastanesi’nin 22 Aralık’ta kapatılması halkın ve sağlık iş kolundaki sendikaların tepkisine yol açarken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri yeni 400 yataklı hastanenin en geç 2,5 yıl içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Öte yandan Bozyaka Hastanesinde çalışan personelin uzun süredir sahiplendiği ve düzenli olarak beslediği çok sayıda kedi, Bozyaka Hastanesi’nin kapanmasının ardından İzmir’in kış koşullarında yiyecek ve barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Günlerdir mama bekleyen kediler, boşalan hastane binalarında yaşam mücadelesi veriyor. Hayvansever sağlık çalışanları, imkânları ölçüsünde baktıkları birkaç kediyi kutularla evlerine ya da yeni görevlendirildikleri hastanelere götürerek sahiplendi. Ancak bu çaba, hastane bahçesinde kalan tüm hayvanlar için yeterli olmadı. Hayvanseverler ve eski hastane çalışanları, Bozyaka Hastanesi yerleşkesinde kalan kedilerin düzenli beslenmesi ve güvenli alanlara alınması için çağrıda bulunuyor. Özellikle soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde, mama ve su desteğinin acilen sağlanması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililerin, kamuya ait alanlarda yaşayan sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik sorumluluğunu hatırlatan hayvanseverler, “Bozyaka Hastanesi’nde kalan kediler için geçici de olsa bir besleme ve koruma planı oluşturulmasını talep ediyoruz. Bozyaka Hastanesinin hayvansever çalışanları buradaki kedi ve köpekleri besliyordu. Onlar gidince kedi ve köpekler aç ve yalnız kaldılar” dedi.