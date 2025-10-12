Son dönemde hızla yükselen et fiyatları, tüketicileri alışveriş sırasında daha titiz olmaya itiyor. Ancak bu hassasiyetin yanı sıra, bazı kasap ve marketlerde bozulmuş etlerin taze kıymaya karıştırılarak satışa sunulduğu yönündeki şikayetler endişe verici boyutlara ulaştı. Gıda güvenliği uzmanları, vatandaşları olası gıda zehirlenmelerine karşı dört temel kontrol yöntemiyle uyarıyor.

Bozuk Kıymayı Anlamanın Yöntemler:

Güvenilir olmayan etin ayırt edilmesi, basit ancak etkili duyusal kontrollerle mümkün. Uzmanlar, kıyma alırken mutlaka yapılması gereken dört adımı şöyle sıralıyor:

Renk Değişimine Dikkat: Taze çekilmiş kıymanın rengi, içeriğindeki oksimiyoglobin pigmenti sayesinde parlak kırmızı olmalıdır. Eğer kıymanın rengi parlaklığını kaybetmiş, soluk kahverengiye veya griye dönmüşse bu, etin oksijensiz kaldığı veya bozulma sürecinin başladığı anlamına gelir. Özellikle kıymanın yüzeyindeki grileşme, bozulmanın en belirgin görsel işaretidir.

Koku Testi Şart: Taze kıymanın kokusu belirgin değildir, hafif ve doğal bir et kokusudur. Ancak bozulmaya başlamış kıyma, içindeki bakteri aktivitesi nedeniyle keskin, rahatsız edici ekşi veya çürük bir koku yayar. Bu tür bir koku hissedildiğinde kıyma kesinlikle tüketilmemelidir. Koku, etin bozulup bozulmadığını anlamanın en hızlı yollarından biridir.

Dokunma Kontrolü (Yapışkanlık): Taze kıyma, ele alındığında hafif nemli ve tane tane ayrılan bir yapıya sahiptir. Eğer kıymaya dokunduğunuzda elinizde yapışkan, cıvık veya sümüksü bir kalıntı ya da jelimsi bir sıvı kalıyorsa, bu durum bozulma bakterilerinin üremeye başladığını gösterir ve kıymanın atılması gerekir.

Son Kullanma Tarihi ve Ambalaj Denetimi: Paketli ürünlerde, ambalaj üzerindeki üretim ve son tüketim tarihleri mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca paketin yırtık, delik veya şişkin olmamasına dikkat edin. Soğuk zincirin kırılması durumunda, son kullanma tarihi geçmese bile ürünün bozulma ihtimali çok yüksektir.

Saklama Koşulları Hayati Önem Taşıyor

Gıda mühendisleri, sağlıklı tüketim için kıymanın doğru koşullarda saklanmasının önemini vurguluyor. Kıyma, buzdolabının en soğuk kısmında (genellikle alt raf) en fazla 1-2 gün içinde tüketilmelidir. Daha uzun süre saklanması gerekiyorsa, hava almayacak şekilde paketlenip derin dondurucuda en fazla 3 ay süreyle muhafaza edilebilir.

Uzmanlar, kıymanın oda sıcaklığında çözdürülmesinin, bakterilerin hızla çoğalması için uygun ortam yarattığını ve bunun kesinlikle yapılmaması gerektiğini belirtiyor. En güvenli çözdürme yöntemi, kıymayı bir gece önceden buzdolabına indirmektir.

Halk sağlığını tehdit eden bu tür durumların önüne geçmek için tüketicilerin bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Tavsiye edilenler:

Güvenilir Kaynakları Tercih Edin: Alışveriş yaparken hijyen kurallarına uyduğundan emin olduğunuz, bilinen ve güvenilir kasap veya marketleri tercih edin.

Kıyma Makinesinin Temizliği: Mümkünse kıyma makinesinin temizliğinden emin olmak için, kıyma çektirmeden önce makinenin bir süre boş çalıştırılmasını talep edebilirsiniz. Makinenin bıçaklarının ve iç yüzeyinin paslanmaz çelik olması hijyen açısından önemlidir.

Anında Tüketim: Mümkünse, kıymayı satın aldığınız gün tüketmeye veya doğru şekilde dondurarak muhafaza etmeye özen gösterin.

Unutulmamalıdır ki, bozuk kıymanın tüketilmesi, ciddi gıda zehirlenmelerine ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, görsel, koku ve doku kontrolleri asla ihmal edilmemelidir.