Instagram'da yüksek takipçi kitlesine sahip olan Güven, paylaştığı görsel ağırlıklı içeriklerle uzun süredir dikkat çekiyordu. OnlyFans platformuyla bağlantılı olduğu iddia edilen operasyonla birlikte ismi Türkiye gündemine oturdu.

Öznur Güven kimdir

Öznur Güven, sosyal medyada özellikle Instagram platformunda aktif olan bir içerik üreticisi ve influencer. Dikkat çekici tarzı ve paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran Güven, kimi platformlarda model olarak da tanıtılıyor.

Bilinen bilgiler:

Meslek: İçerik üreticisi, influencer

Platform: Instagram (oz_nurunuz)

Takipçi sayısı: 500 bini aşkın

İkamet: İstanbul (Esenler-Bayrampaşa çevresi iddiası)

Güven hakkında doğum tarihi, doğum yeri ve eğitim durumu gibi detaylı biyografik bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış değil. Özel hayatına ilişkin bilgilerini gizli tutan Güven'in evli mi bekar mı olduğu da netlik kazanmadı.

Öznur Güven Instagram hesabı

Öznur Güven'in Instagram'da "oz_nurunuz" kullanıcı adıyla aktif olduğu biliniyor. Estetik fotoğraflar ve dikkat çekici pozlarla öne çıkan hesabında yüz binlerce takipçiye ulaşan Güven, özellikle genç kullanıcılar arasında popüler bir profil oluşturdu.

Ancak operasyonun ardından hesabın durumu hakkında net bilgi yok. Sosyal medya platformları zaman zaman topluluk kuralları nedeniyle bu tür hesapları kısıtlayabiliyor.

OnlyFans operasyonu nedir

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Operasyon "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları:

Tarih: 13 Şubat 2026

Kapsam: 8 il (İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük, Samsun)

Şüpheli sayısı: 25 kişi

El konulan mal varlığı: Yaklaşık 300 milyon TL

Suçlamalar: TCK 282 (suç gelirlerini aklama), TCK 226 (müstehcenlik)

Soruşturmada 7 Haziran 2023'te Türkiye'den erişime kapatılan OnlyFans platformuna VPN ile erişim sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak kullanıcıları ücretli içeriklere yönlendirdiği iddia edildi.

Gözaltı kararı verilen 25 isim

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle:

Gözaltına alınanlar (16 kişi): Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu

Yurt dışında bulunanlar (5 kişi): Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol, Serpil Cansız

Başka soruşturmadan tutuklu (3 kişi): Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya

El konulan mal varlıkları

Operasyonda şüphelilere ait önemli miktarda mal varlığına el konuldu:

2 şirket

10 taşınmaz (ev, daire, arsa)

14 lüks araç

Toplam değer: Yaklaşık 300 milyon TL

Soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişme ise içerik üreticilerinden birinin "aylık 4 milyon TL kazanıyorum" açıklaması oldu. Bu beyan, vergi kaçırma ve kara para aklama şüphesiyle derinlemesine incelemeye alındı.

Öznur Güven hakkında gelişmeler

Öznur Güven'in gözaltı sürecine ilişkin yeni bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İfade işlemlerinin ardından adli kontrol veya tutukluluk kararı verilip verilmeyeceği merak konusu. Soruşturma sürecindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.