8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Zeynep Alkan da bu 5 kişiden biri olarak kayıtlara geçti. Operasyon kapsamında yaklaşık 300 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Zeynep Alkan kimdir, ne iş yapıyor

OnlyFans operasyonunda adı geçen Zeynep Alkan hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bir biyografik bilgi bulunmuyor. Yaşı, memleketi, eğitim durumu ya da mesleki geçmişine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Zeynep Alkan, diğer şüpheliler gibi OnlyFans platformu üzerinden içerik ürettiği ve bu yolla gelir elde ettiği iddia edilen isimlerden biri. Ancak şüphelinin operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edildi.

Önemli uyarı: Haberlerde adı geçen Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan ünlü Zeynep Alkan değil. İsim benzerliği nedeniyle oluşan karışıklığa dikkat edilmesi gerekiyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan açıklama

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada OnlyFans soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan kişinin kendisi olmadığını belirtti. Ünlü isim, durumun yalnızca isim-soyisim benzerliğinden kaynaklandığını vurguladı.

OnlyFans operasyonunda neler oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna VPN ile erişim sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği belirlendi.

Operasyonda el konulan mal varlıkları:

2 şirket

10 taşınmaz

14 araç

Toplam değer: Yaklaşık 300 milyon TL

Gözaltı kararı verilen 25 isim

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Gözaltına alınanlar (16 kişi): Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu

Yurt dışında bulunanlar (5 kişi): Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol, Serpil Cansız

Hali hazırda cezaevinde olanlar (3 kişi): Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya

Soruşturma nasıl başladı

Operasyonun, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın şarkıcı Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olduğu yayında söylediği "aylık 4 milyon TL kazanıyorum" açıklamasının ardından başladığı öğrenildi.

Ayrıca Merve Taşkın hakkında Kasım Garipoğlu'nun lüks villasındaki uyuşturucu partilerine katıldığı gerekçesiyle ayrı bir soruşturma kapsamında da yakalama kararı bulunuyor.

Zeynep Alkan ve diğer yurt dışındaki şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.