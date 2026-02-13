Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin dizisi 12 Şubat 2026'da Star TV'de yayın hayatına başladı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı yapım, hem hikayesiyle hem de çekim mekanlarıyla büyük ilgi topladı.

Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor

Sevdiğim Sensin dizisinin çekimleri üç farklı şehirde gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümlerindeki köy sahneleri Ağrı'da çekildi. Askerlik sahneleri ve deprem sonrası köy atmosferi bu ilde filme alındı. Hikayenin ilerleyen bölümlerinde çekimler Aksaray ve İstanbul'a taşındı.

Gözlütepe köyü nerede, gerçekten var mı

Dizide izlediğimiz Gözlütepe köyü aslında kurgusal bir isim. Bu köyün çekimleri Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Eski Gözlükuyu Köyü'nde yapılıyor. Taş evleri, geniş bozkır alanları ve bozulmamış doğal dokusuyla köy, dizinin kırsal atmosferini yansıtmak için tercih edildi.

Sevdiğim Sensin çekim yerleri listesi

Dizinin çekim yapılan lokasyonları şu şekilde sıralanıyor:

Ağrı: İlk bölümler, köy hayatı ve askerlik sahneleri

Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü: Ana kırsal sahneler ve Gözlütepe platosu

Hasandağı çevresi: Tanıtım ve fragman çekimleri

İstanbul: Aldur ailesinin köşkü ve şehir yaşamı sahneleri

Çekimler neden Ağrı'dan Aksaray'a taşındı

Yapım ekibi başlangıçta tüm kırsal sahneleri Ağrı'da çekmeyi planlamıştı. Ancak bölgedeki sert kış koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle çekimler Aksaray'a kaydırıldı. Aksaray'ın daha elverişli iklimi ve lojistik avantajları bu kararı etkiledi.

Eski Gözlükuyu Köyü neden seçildi

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Eski Gözlükuyu Köyü, yapım ekibinin özellikle tercih ettiği bir lokasyon. Köyün bozulmamış taş evleri ve geleneksel mimarisi dizinin görsel diline uygun bulundu. Hasandağı'nın eteklerindeki geniş bozkır alanları da sinematografik derinlik sağladı.

Sevdiğim Sensin İstanbul çekimleri nerede yapılıyor

Hikayenin İstanbul'a taşınmasıyla çekimlerin önemli bir kısmı bu şehirde gerçekleştiriliyor. Aldur ailesinin köşkü, şehir yaşamını yansıtan mekanlar ve modern alanlar İstanbul'daki çeşitli semtlerde kurulan setlerde çekiliyor. Ay Yapım'ın stüdyo olanakları da İstanbul sahneleri için kullanılıyor.