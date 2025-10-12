Sahtekarlar dizisi yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Ekran yolculuğuna bugün başlayan dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı izleyiciler arasında merak konusu oldu. Modern senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan Sahtekarlar, mekan seçimleriyle de ses getiriyor.

Dizide kullanılan mekanlar İstanbul’un hem tarihi hem de çağdaş dokusunu bir araya getiriyor. Çekimler şehirdeki farklı semtlerde ve özel platolarda düzenleniyor. Hikâyede lüks malikaneler, hukuk ofisleri ve şehrin arka sokakları sıkça karşımıza çıkıyor. Bu çeşitlilik, dizinin atmosferini dinamik ve gerçekçi kılıyor.

Nerede Çekiliyor?

Sahtekarlar dizisinin çekimleri İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Üsküdar, Beylerbeyi gibi semtler dikkat çekiyor. Ayrıca Aralık Sokak ve civarı, platolarla birlikte dizinin ana setlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizinin çatışmalı ve entrika dolu ana hikayesinde şehrin farklı yüzleri izleyiciye detaylı şekilde aktarılıyor.

Özellikle sunulan arka sokak ve malikane sahneleri, kullanılan set dekorlarıyla izleyiciye kontrast bir İstanbul panoraması sunuyor. Dizinin yapım ekibi, gerçek mekanların yanı sıra stüdyo ortamlarını da etkili biçimde kullanıyor.

Sahtekarlar dizisinin prodüksiyonları, dinamik bir yapım süreciyle yürütülüyor. Dizi, İstanbul’un hem merkezi hem de periferik bölgelerinde kurulan setlerle büyük prodüksiyonların izlerini taşıyor. Mekanlar, karakterlerin yaşam tarzlarını ve sınıf farklılıklarını vurgulayan nitelikler barındırıyor. Başrollerde yer alan oyuncuların çeşitli mekanlarda yaptığı çekimler, dizinin gerçekçilik düzeyini artırıyor.

Aynı zamanda özel platolar, yoğun aksiyon veya gerilim sahneleri için kullanılıyor. Bu sayede Sahtekarlar dizisi hem şehir atmosferini hem de kontrollü stüdyo ortamını bir araya getiriyor.

Sahtekarlar Dizisinin İstanbul’da Kullandığı Mekanlar

Dizide özellikle lüks malikaneler ve hukuk ofisleri kullanılıyor. Bunun yanında Üsküdar Beylerbeyi bölgesindeki Aralık Sokak, çekimlerin geçtiği noktalar arasında gösteriliyor. Karakterlerin zıtlıkları ve hikayenin drama yapısı, mekan seçimleriyle izleyicide daha güçlü bir etki bırakıyor.

Sahtekarlar dizisinin çekimleri İstanbul’da devam ediyor ve farklı semtler ile özel platolarda titizlikle gerçekleştiriliyor. Dizinin hikayesinde kullanılan gerçek mekanlar, senaryodaki sürükleyici yapıyı destekliyor. Bu da Sahtekarlar’ı sezonun dikkat çeken projelerinden biri haline getiriyor.