Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı yapımda gerilim doruğa çıktı. Babasının gözleri önünde gerçekleşen trafik kazası, hem Serhat karakterini hem de izleyicileri derinden sarstı. Yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, diziseverler bir sonraki bölümü büyük merakla bekliyor.

Güller ve Günahlar 17. bölümde ne oldu

Son bölümde dramatik olaylar peş peşe geldi. Serhat, kızı İlkim ile birlikte sokakta yürürken beklenmedik bir anda feci kaza meydana geldi. Arabanın İlkim'e çarpması ve küçük kızın yerde hareketsiz kalması, dizinin en şok edici sahnelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kaza anında Serhat'ın çaresizliği ve panik hali ekrana yansırken, izleyiciler sosyal medyada duygularını paylaştı. "İlkim ölmesin" ve "Küçük kıza yazık" gibi paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İlkim karakteri diziden ayrılıyor mu

Yapımcı NGM ve Kanal D cephesinden İlkim karakterinin akıbetiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin genel akışına bakıldığında, İlkim'in ölmeyeceği tahmin ediliyor. Genellikle Türk dizilerinde bu tür şok sahnelerin ardından karakterlerin hastanede uzun tedavi süreçleri yaşadığı görülüyor.

Senaristler, bu tarz kritik anları genellikle hikayeye yeni bir boyut kazandırmak ve izleyiciyi ekrana kilitlemek için kullanıyor. İlkim'in durumunun 18. bölümde netlik kazanması bekleniyor.

İlkim karakterini kim canlandırıyor

Güller ve Günahlar dizisinde İlkim karakterine hayat veren isim Mina Akdin. Hollanda doğumlu genç oyuncu, küçük yaşına rağmen güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Mina Akdin kimdir:

Doğum tarihi: 4 Ekim 2012

Doğum yeri: Amsterdam, Hollanda

Yaşı: 13 (2026 itibarıyla)

Ajans: Layla Şirin Ajans

Mina Akdin, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başladı. İlk dizi deneyimini 2022 yılında FOX TV'de yayınlanan "İyilik" dizisindeki Nehir karakteriyle yaşadı. Ardından "Sandık Kokusu" dizisinde rol aldı. Güller ve Günahlar ile kariyerindeki en büyük projesine imza atan Akdin, ortaokul öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Güller ve Günahlar dizisi hakkında

Kanal D ekranlarında 11 Ekim 2025'te yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar, kısa sürede Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. NGM yapımcılığındaki dizi, Deniz Can Çelik yönetmenliğinde seyirciyle buluşuyor.

Başrol oyuncuları:

Murat Yıldırım (Serhat Tecer)

Cemre Baysel (Zeynep)

Oya Unustası (Berrak Tecer)

Serdar Orçin

Aleyna Solaker (Azra)

Dizi, hayatını dürüstlük ve aile sevgisi üzerine kuran Serhat'ın, eşi Berrak'ın yıllarca sakladığı büyük sırrı öğrenmesiyle yaşadığı çalkantılı süreci anlatıyor. Serhat'ın yolu cesur ve dobra Zeynep ile kesişince, iki farklı dünyanın insanı aynı fırtınanın içine sürükleniyor.

Güller ve Günahlar 18. bölüm ne zaman

Dizinin merakla beklenen 18. bölümü, 14 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İlkim'in sağlık durumu ve kazanın ardından yaşanacak gelişmeler bu bölümde netlik kazanacak.