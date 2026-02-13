Türkiye'de erişime kapalı olan OnlyFans üzerinden yetişkinlere yönelik içerik üreten çift, uzun süredir takipçilerin radarındaydı. Ancak Azranur'un sosyal medyada yaptığı şok açıklama bardağı taşıran son damla oldu. Savcılık harekete geçti ve müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Acnoctem kimdir, gerçek adı ne

Acnoctem kullanıcı adıyla tanınan Azranur Ay Vandan, 30 Kasım 2003 tarihinde Antalya'nın Kaleiçi semtinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 22-23 yaşında olan genç kadın, sosyal medyada "Süt" ve "Azra Ay" lakaplarıyla da biliniyor.

Kariyerine 2022 yılında adım atan Azranur, kısa sürede dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram hesabında 400 binin üzerinde takipçisi bulunan fenomen, kendini "dijital içerik üreticisi" olarak tanımlıyordu.

Kişisel bilgileri:

Doğum tarihi: 30 Kasım 2003

Memleketi: Antalya, Kaleiçi

Boyu: 1.60 m

Instagram: @acnoctem

Pedro kimdir, Pedram Behdar Vandan hakkında bilgiler

Pedro lakabıyla tanınan Pedram Behdar Vandan, Azranur Ay Vandan'ın eşi. Çift, 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Pedram da eşiyle birlikte OnlyFans platformunda içerik üretiyordu.

Operasyonda eşiyle birlikte gözaltına alınan Pedram, emniyet kayıtlarına göre 4 ayrı suç kaydına sahip. Ancak mahkeme Pedram'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, eşi Azranur'u tutukladı.

Acnoctem neden tutuklandı, olay nasıl gelişti

Olayların fitilini ateşleyen gelişme, Azranur'un X (Twitter) platformunda yaptığı bir paylaşım oldu. Genç fenomen, 24 saat içinde 100 erkekle birlikte olacağını ve bunu canlı yayınlayacağını duyurdu. Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı ve çok sayıda şikayet yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde çiftin Türkiye'de erişime kapalı OnlyFans platformu üzerinden ücretli içerik paylaştığı ve bu yolla gelir elde ettiği tespit edildi. Ayrıca Azranur'un emniyet kayıtlarında 5 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 16.30 sularında Ataşehir'deki bir özel hastanede operasyon düzenledi. Azranur o sırada ameliyat olmak için hastanede bekliyordu.

Gözaltı sürecinde neler yaşandı

Serbest bırakılan Pedram Behdar Vandan, gözaltı sürecinde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Çift, gözaltında kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti.

Azranur da X hesabından yaptığı paylaşımlarda ciddi suçlamalarda bulundu. 12 saat boyunca ters kelepçeyle bekletildiklerini, soğukta yerde uyuduklarını ve kendisine fiziksel şiddet uygulandığını öne sürdü. Darp raporu aldığını belirten fenomen, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Hangi suçlamalarla yargılanıyorlar

Çift hakkında iki ayrı suçlamadan işlem yapıldı:

Müstehcenlik (TCK 226): Türkiye'de yasaklı olan bir platform üzerinden cinsel içerikli görüntüler üretip yayınlamak Görevi yaptırmamak için direnme: Gözaltı sırasında polise mukavemet etmek

Azranur Ay Vandan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Pedram adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yargılama süreci devam ediyor.

Sosyal medyada tartışma büyüdü

Tutuklama kararı sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bir kesim yetişkin bireylerin içerik üretme özgürlüğünü savunurken, diğer kesim kamu düzeni ve toplumsal değerler açısından hukuki sürecin yerinde olduğunu ifade etti.

Olay, OnlyFans operasyonları kapsamında gözaltına alınan diğer içerik üreticileriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de dijital platformlar üzerinden yayınlanan yetişkin içeriklere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını gösteriyor.

Acnoctem lakaplı Azranur Ay Vandan'ın yargılama süreci devam ederken, davanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.