Köln-Bonn Havalimanı'nda güvenlik kontrol noktalarındaki bir ihlal şüphesinin ardından polis acil durum prosedürlerini devreye soktu. Terminal 1 ve Terminal 2'deki arındırılmış alanlar (airside) tamamen boşaltıldı. Havalimanında bulunan yolcular terminal dışına çıkarılarak güvenli bölgelere yönlendirildi.

Köln-Bonn Havalimanı uçuşlar iptal mi

Havalimanı sözcüsü yaşananları "önleyici tedbir" olarak açıkladı. Kalkış yapacak yolcuların güvenlik taraması gerçekleştirilemediği için operasyonlar geçici olarak durduruldu. Tahliye süresince tüm kalkışlar askıya alındı ve check-in işlemleri durduruldu.

Ancak havadaki uçaklar bu durumdan etkilenmedi. İniş yapacak uçaklar planlandığı şekilde Köln-Bonn Havalimanı'na indi. Yetkililer, sadece kalkış operasyonlarının etkilendiğini ve iniş trafiğinin normal şekilde sürdüğünü belirtti.

Köln-Bonn tahliye nedeni ne

Olayın perde arkasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Havalimanında yakın zamanda devreye alınan yeni nesil güvenlik teknolojisinin hatalı alarm verip vermediği araştırılıyor. CT tarayıcılar gibi gelişmiş sistemlerin yanlış pozitif sonuç üretmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Güvenlik uzmanları, yeni teknolojilerin devreye alındığı dönemlerde bu tür sorunların yaşanabildiğini ifade etti. Sistemlerin kalibrasyonu ve personel eğitimi tamamlanana kadar benzer durumların görülebileceği belirtildi.

Köln-Bonn Havalimanı son durum

Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan polis sözcüsü, incelemelerin tamamlandığını ve tehlikenin geçtiğini bildirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir güvenlik tehdidi tespit edilemedi. Havalimanının kısa süre içinde normal operasyonlarına dönmesi bekleniyor.

Köln-Bonn Havalimanı bugün açık mı

Tahliye işlemlerinin ardından güvenlik kontrolleri yeniden başlatıldı. Terminal 1 ve Terminal 2 tekrar yolcu kabulüne açıldı. Ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.

Yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Güncel uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin web siteleri ve Köln-Bonn Havalimanı'nın resmi sayfası takip edilebilir. Rötar veya iptal durumunda havayolları yolcularıyla iletişime geçecek.