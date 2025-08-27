Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek ve yüzme bilmeyen çocuk bırakmamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 81 ilde hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi, Aydın’da da aralıksız devam ediyor.

Bakanlığın her yıl yüzme öğretme hedefini aşan Aydın’da, proje sayesinde yüzme bilmeyen çocuk kalmıyor.

Bozdoğan’da yüzme seferberliği

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hizmete açılan Bozdoğan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kısa sürede ilçenin spor merkezlerinden biri haline geldi. Antrenörler eşliğinde verilen eğitimlerde çocuklar, güvenli bir ortamda yüzmeyi öğrenirken aynı zamanda keyifli vakit geçiriyor.

“Suyun büyülü dünyasını keşfediyorlar”

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarımız güvenle yüzmeyi öğreniyor, suyun büyülü dünyasını keşfediyor.”