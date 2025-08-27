Aydın’ın Efeler ilçesinde, ani fren yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolünü kaybederek takla attı. Meydana gelen bu kaza sonucunda otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale

Olay, Efeler ilçesi sınırları içindeki İzmir Bulvarı üzerinde, Bayındırlık Kavşağı’nda yaşandı. 09 HN 712 plakalı otomobilin sürücüsü B.Ç., önünde seyreden bir aracın aniden durması üzerine panikleyerek direksiyonu kırdı. Sürücünün bu ani hamlesi, aracın kontrolünü kaybetmesine neden oldu ve otomobil yol ortasındaki refüje çıkarak önce bir trafik ışığı direğine çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya neden olan araç aranıyor

Yaşanan bu üzücü olay sonrası, kazaya doğrudan neden olan ve ani fren yaparak zincirleme reaksiyonu başlatan aracın tespiti için polis ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kaza yerindeki incelemeler ve çevredeki kamera kayıtları değerlendirilerek, olay anına dair detaylı bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Trafik ekipleri, bu tür durumlarda sürücülerin takip mesafesine dikkat etmelerinin önemini bir kez daha vurguladı.