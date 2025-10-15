Son Mühür / Alper Temiz - Karşıyaka’nın simgesi haline gelen Bostanlı Pazaryeri (BOSPA), bu kez tezgâhlarla değil, tepkilerle doldu. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar öncülüğünde toplanan yaklaşık 1300 pazarcı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kent A.Ş. aracılığıyla pazaryerinin işletme hakkının özel bir firmaya devredilmesini protesto etti.

Sabah saat 10.00’da başlayan eylemde esnaf, “Bostanlı halk pazarını kimseye bırakmayacağız” sloganları attı. Açıklama yapan Dernek Başkanı Faysal Acar, “Yıllardır alın terimizle yaşattığımız bu alanın ticari bir işletmeye dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Burası halkın ve esnafın ortak emeğiyle ayakta duran bir yerdir” dedi.

Belediye “Size sormayacağız” dedi

Belediye ile görüştüğünü dile getiren Acar, “Belediye 'Size sormayacağız bir şirkete devrettik' dedi. Pazarcıya da sormadılar; emektarlardan izin almadınız da kimden aldınız? Şakir’den, Ali’den almadınız; daha önce küçük pazarlarda yaptığınız oyunları burada yapamazsınız. Biz biriz ve beraberiz. Ola ki sizi şöyle kandırabilirler; ‘Sinan abi gel, sana yer verelim’ diyebilirler. Buraya gelen müşteri, buraya yine gelecek. Bu işte rantı ise mevcut şirket alacak. Biz bu işe karşıyız” açıklamasını yaptı.

30 yıllık gelenek, binlerce ziyaretçi

Yaklaşık 30 yıldır her çarşamba günü kurulan Bostanlı Pazaryeri, Ege Bölgesi’nin en büyük açık pazarları arasında yer alıyor. Halk arasında “BOSPA” adıyla anılan pazar, tekstil ürünlerinden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden el işlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Karşıyaka kıyısında, Bostanlı Kıyı Tasarım Projesi kapsamında düzenlenen 20 bin metrekarelik alanda kurulan pazaryeri, çevre illerden de ziyaretçi çekiyor.