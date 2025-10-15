Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, alın teriyle üreten tüm kadın çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Duman, kadınların üretimdeki gücüyle hem toprağın hem yaşamın bereketlendiğini vurguladı.

Kadın çiftçilere anlamlı mesaj

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, kadın üreticilerin tarımsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Duman, Buca Belediyesi’nin yerel üretimi destekleme ve kadın üreticileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineleyerek, kadınların emekleriyle hem ekonomiye hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti.

“Kadınların emeği toprağa umut ekiyor”

Başkan Duman mesajında şu ifadelere yer verdi: “Toprağın bereketine emeğini katan, alın teriyle üreten ve ürettikçe yaşamı güzelleştiren tüm kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Emekleriyle umut eken, üretimi ve dayanışmayı büyüten kadınlara gönülden teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.”