Son Mühür- Pelin Akil ve Anıl Altan’ın yolları ilk kez Arka Sıradakiler dizisinin setinde kesişmiş, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. İkili, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019’da ise Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına almıştı.

Uzun süredir ayrılık iddiaları gündemdeydi

Çiftin üzerinde bir süredir “kriz bulutları dolaştığı” iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Temmuz ayında da konuşulanlar doğrulanmış, Akil ve Altan resmen yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından yeni aşk iddiaları ortaya atıldı

Boşanmanın ardından Anıl Altan, bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi şekilde görüntülenmiş ve “yeni bir ilişki mi başlıyor?” sorularını gündeme getirmişti.

Öte yandan Pelin Akil’in menajeri Eser Küçükerol’la ilişki yaşadığı iddia edilmiş, ancak her iki taraf da bu söylentiler hakkında açıklama yapmamayı tercih etmişti.

Eski eşler çocukları için sık sık bir araya geliyor

Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da çift, ikiz kızlarının mutluluğu için iletişimi koparmıyor. Akil ve Altan, aile içi özel günlerde ve çocuklarının etkinliklerinde birlikte görüntülenmeye devam ediyor.

Porto tatilinden “aile” pozu geldi

Son olarak Anıl Altan’ın paylaştığı Porto tatili fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu, eski eşi Pelin Akil ve kızlarıyla çekilen kareyi “Aile” notuyla paylaşarak dikkat çekti.