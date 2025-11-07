Son Mühür- Her yıl aday açıklamalarıyla gündem yaratan organizasyonda, ana sponsor Pantene’in sözleşmesinin bu yıl itibarıyla sona erdiği belirtildi. Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunuculuğunu yaptığı son törenin ardından kapsamlı bir yenilenme sürecine girileceği kaydedildi.

Yeni tarih ve sponsor belirsizliğini koruyor

Törenin yeni sponsoru ve düzenleneceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu durum, Altın Kelebek Ödülleri’nin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Yenilenmiş formatla 51’inci tören yapılacak

Orkun Ün, “Altın Kelebek bu yıl…” başlıklı yazısında, törenin planlanan değişim süreciyle ilgili şunları paylaştı:

“Bu sene hem yenilenmek hem de biraz değişikliğe gitmek istedik. Bu sene aralık ayında Altın Kelebek olmayacak. Yani 2025 senesinde olmayacak desek daha doğru olur. Ama baharın bitişiyle, yazın başlamasıyla, yepyeni bir anlayışla 51’incisini yapacağız Altın Kelebek’in. Kategoriler daha genişleyecek, seçenekler daha da artacak.”