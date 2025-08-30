Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir davette siyah mini elbisesiyle objektif karşısına geçti. Ardı ardına verdiği pozlarını Instagram hesabında paylaşan Akil, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Gönderileri binlerce beğeni alan Akil’in davet tarzı, kullanıcıların yorumlarıyla gündeme geldi. Takipçileri paylaşımlara büyük ilgi gösterirken, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın tanışıklığı, “Arka Sıradakiler” dizisinin setinde başlamıştı. 2016 yılında evlenen çift, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Sanat dünyasında örnek çiftler arasında gösterilen ikili, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti.

Boşanma sonrası gündemde kalıyor

Boşanma kararları magazin basınında geniş yankı uyandıran ikiliden Pelin Akil, yeni dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmayı sürdürüyor. Son pozlarıyla da takipçileri arasında gündem olmayı başardı.