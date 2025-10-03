Son Mühür- 2022 yılında Roma’da görkemli bir törenle evlenen ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.

Çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, Yazıcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı hamle dikkatleri üzerine çekti.

Erken evlilik eleştirilerine yanıt

23 yaşındaki genç oyuncu, özellikle "erken yaşta evlilik" üzerinden gelen eleştirilere sessiz kalmadı. Yazıcı, bir takipçisinin yorumunu beğenerek adeta bu eleştirilere karşı yanıt verdi.

Beğendiği yorumda ne yazıyordu?

Yazıcı’nın beğenisini kazanan yorumda şu ifadeler yer aldı: "Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş.

Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? 7Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok."

“Hayat yeniden başlamak için fırsattır”

Takipçisinin yazısında dikkat çeken satırlardan biri de oyuncuya yönelik destek mesajları oldu: "Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin.

Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."

Sosyal medya desteği büyüyor

Ünlü oyuncunun bu yorumu beğenmesi, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi Yazıcı’ya destek mesajları göndererek moral verdi.