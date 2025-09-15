Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi’nde sabah saat 09.55’te yaşanan olayda, Yalçın K. isimli şahıs boşanma sürecinde olduğu eşinin çalıştığı siteye geldi.

Kadının güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı sitenin lobisinde taraflar arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından lobiden ayrılan Yalçın K., kısa bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndü. Şüpheli, eşini ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Polis ve sağlık ekipleri seferber oldu

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından yapılan incelemelerde şüpheli Yalçın K. hakkında daha önce alınmış bir uzaklaştırma kararı olduğu belirlendi. Bu detay, saldırının önceden öngörülmesine rağmen engellenemediği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Pompalı tüfek çöp konteynerinde bulundu

Kaçan şüphelinin izini süren polis ekipleri, Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi’nde araştırma yaptı. Çalışmalar sonucunda olayda kullanılan pompalı tüfek bir çöp konteynerinin içinde ele geçirildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis ekiplerinin yoğun takibi sonucu saldırgan Yalçın K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.