Son Mühür- 2022 yılında Roma’da dünyaevine giren ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir yollarını ayırdı.

Çiftin evliliği kısa sürdü. Aralarındaki 10 yaş farkı, evlendikleri dönemde olduğu gibi boşanma sonrası da sosyal medyada yeniden gündem oldu.

“Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız?”

Boşanma sürecinin ardından İpek Filiz Yazıcı’nın sosyal medyadaki hareketleri dikkat çekti. Yazıcı, “Yok erken yaşta evlenmişmiş yok bunun böyle olacağı belliymiş.

Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Sizin için doğru evlilik yaşı ne, söyleyin o zaman evlenelim! Yaşanması gerekiyordu, yaşandı.

Yeniden doğacak, yeniden sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti.” yorumunu beğenerek adeta sessiz bir yanıt verdi.

Resmi açıklama yaptı

Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili yapılan yorumlardan rahatsız olduğu anlaşılan Yazıcı, sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı. Oyuncu, hem kendisi hem de eski eşi adına paylaştığı mesajda saygı çağrısında bulundu.

“Evet, haberler doğru”

İpek Filiz Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık.

Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz.

Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz.

Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…”

Dört yıllık aşk sessizce bitti

2020 yılında tanışan çift, kısa sürede ilişkilerini evliliğe taşımıştı. 2022’de Roma’da sade bir törenle dünyaevine giren Yazıcı ve Beydemir, birlikte pek çok etkinlikte el ele görüntülenmişti. Ancak ünlü çiftin evliliği, iki yılın sonunda sessizce sona erdi.