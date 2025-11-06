Son Mühür- Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile oğulları Kaan ve Emrecan’ın annesi, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, 13 Ekim’de resmi olarak yollarını ayırmıştı. Ünlü çift, boşanma kararını kamuoyu ile ortak bir açıklama yaparak duyurmuştu.

“Son yıllarda ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı. Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk” sözleri, ayrılığın temel gerekçesi olarak gösterildi.

Tekne kazası çift için dönüm noktası olmadı

Açıklamada, 2023 yazında çocuklarıyla çıktıkları yolculukta yaşanan tekne kazasına da değinilmişti. Çift, teknenin kayalara oturmasıyla yaşanan bu olayın ilişkilerini güçlendirmesini beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtmişti.

“Başlarda bu kaza bizi daha da yakınlaştıracak sandık. Öyle olmadı” denilerek, kazanın evliliği toparlamak yerine zorlu bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çekilmişti.

Soyadı ayrıntısı tartışma yarattı

Boşanmanın ardından dikkat çeken bir detay ise Vuslat Doğan’ın sosyal medya hesaplarında hala “Sabancı” soyadını kullanması oldu.

Resmi olarak yollar ayrılmış olsa da bu tercih sosyal medyada “Soyadı neden değişmedi?” sorusunu gündeme taşıdı.