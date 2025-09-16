Son Mühür- “Her Yerde Sen” dizisinde başrolleri paylaşan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın ekranda başlayan uyumu, kısa sürede gerçek hayata taşınmıştı. 2019 yılından bu yana bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri, geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanmıştı.

Gözlerden uzak yaşıyorlardı

Ünlü çift, uzun süredir birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman birlikte pozlar verip sosyal medya hesaplarından paylaşsalar da, özel hayatlarını büyük ölçüde medyadan uzak tutuyorlar.

Altı yılın ardından ilk kez el ele

Sessizliklerini bozan çift, 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde sürpriz yaptı. 2. Sayfa'nın haberine göre; uzun süredir ortalarda görünmeyen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, altı yılın ardından ilk kez el ele objektiflerin karşısına geçti.

Zor günlerde destek oldu

İkilinin birlikteliğinde dönüm noktası ise Aybüke Pusat’ın, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisi Teşkilat kadrosundan çıkarılması olmuştu.

Bu süreçte Furkan Andıç sevgilisine destek verirken, Pusat da ilk kez Andıç’la bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini resmen duyurmuştu.