Son Mühür- Son dönemde yukarı yönlü atağıyla dikkati çeken Borsa İstanbul bu kez yüzde 0.80’e varan düşüşle 11.437 puana kadar gerilemiş durumda.

Sadece Turizm endeksinde yüzde 0.64'lük artış yaşanırken, Bankacılık endeksinde yüzde 1.24, Sınai endeksinde yüzde 0.80, Spor endeksinde yüzde 0.50, Gayrı Menkul endeksinde yüzde 0.97 ve Teknoloji endeksinde yüzde 0.58 düşüş olduğu gözleniyor.

Borsa İstanbul’daki aşağı yönlü hareketlenmeyi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen, bugün iki kurumun yaklaşık 3 milyar TL’lik satışının piyasaları baskı altında tuttuğuna dikkat çekti.

Hafta başında uyarmıştım...

‘’Hafta başında düzeltme gelebilir’’ diye uyarıda bulunduğunu hatırlatan Murat Bilen,

‘’Belirttiğim gibi vade sonu yaklaştıkça piyasada dalgalı karışık işler olmaya başladı. Bugün özellikle bankacılık endeksi biraz fazla satış yemiş görünüyor. Biraz da endeksin enerjisinde bir azalma var.

Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bir düzeltme ihtiyacımız var gibi görünüyor. Ayrıca Eylül ayındaki gelişmeler tedirgin ediyor piyasayı.

11 bin 250 seviyesi önemli...

Şimdilik 11.250 seviyesinin üstünde kalacak şekilde bir düzeltme, borsada büyük bir sıkıntıyı yaratmaz diye düşünüyorum.

Bugün yaklaşık 3 milyara yakın bir piyasada eksi var. İki kurumun oldukça yüklü satışları piyasayı baskı altında tutuyor. Özellikle hafta kapanışına doğru oluşacak hareketler piyasayı daha net görmemizi sağlayacak’’ hatırlatmasında bulundu.