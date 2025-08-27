ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, petrol stoklarındaki artış ve fiyat tahminlerini açıkladı. Banka, brent petrolün 2026 sonunda varil başına 50 doların altına düşebileceğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün, Türkiye’de sanayi sektöründen perakende fiyatlarına kadar geniş bir alanda etkili olabileceği öngörülüyor.

Petrol fiyatlarında düşüş beklentisi

Goldman Sachs, ham petrol fiyatlarının 2026 sonuna kadar varil başına 50 doların altına gerileyebileceğini öngördü. Analizde, küresel petrol stoklarının 2025’in 4. çeyreğinden 2026’nın 4. çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varil artacağı, toplamda ise 800 milyon varillik bir stok fazlası oluşacağı vurgulandı.

OECD stoklarındaki artış

OECD ülkelerinde depolanan petrol miktarının 2026’da 270 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor. Bu rakam, küresel petrol stoklarının yaklaşık üçte birine denk geliyor ve fiyatları aşağı çekmesi bekleniyor.

Türkiye’de fiyatlara yansıması

Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu ithal eden Türkiye’de petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji ithalat maliyetini azaltacak ve cari açığı düşürecek. Uzmanlara göre bu durum, sanayi ürünlerinden nihai tüketiciye kadar birçok kalemde fiyatların sabit kalmasına veya gerilemesine katkı sağlayabilir.

Etkiler perakendeden sanayiye

Giyim, market ve akaryakıt gibi günlük hayatın temel kalemlerinde fiyat istikrarı veya düşüş olasılığı, tüketici harcamalarına doğrudan yansıyacak. Uzmanlar, fiyat düşüşlerinin özellikle ithalata dayalı sektörlerde daha belirgin olabileceğini ifade ediyor.