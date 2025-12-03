Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve hacim hareketleri yaşandığı tespit edilince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

“Hayatın olağan akışına aykırı” dalgalanmalarla küçük yatırımcıyı zarara uğratıldığı ortaya konulurken, manipülasyon yaptığı değerlendirilen kişiler hakkında operasyon düzenlendi.

Avrupa Yatırım Holding hisselerinde 25 kişi şüpheli listesinde

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, merkez İstanbul olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 25 kişinin manipülatif işlemlere karıştığı belirlendi.

Soruşturmada, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) hisseleri üzerinde 28 Nisan – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize bir şekilde alım satım yapıldığı, fiyatların yapay biçimde yükseltilerek menfaat elde edildiği tespit edildi.

12 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

8 şüpheli tutuklandı: Aref Ghafouri listede

Hakimlik, güçlü suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklananlar arasında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ile birlikte şu isimler yer aldı:

Bedri E.

Furkan K.

İlker İ.

Muhammet E.

Murat A.

Emrullah Ş.

Akif K.

Eski futbolcu Gökhan Gönül’e ev hapsi

Hakimlik ayrıca dört kişi hakkında adli kontrol kararı uyguladı.

Eski Fenerbahçe ve millî takım futbolcusu Gökhan Gönül, Cemal Çetinkaya, Murat G. ve Alper A. için yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

Savcılığın sevk yazısında kritik detaylar

Soruşturma dosyasına giren sevk yazısında, başka suçtan tutuklu bulunan Onur Y.’nin yönlendirmeleri doğrultusunda hisse manipülasyonunun organize edildiği belirtildi.

AVHOL hissesi üzerinde yapılan alım-satım işlemlerinin, organize bir yapı içinde yürütüldüğü ve şüphelilerin bu işlemlerden haksız kazanç elde ettiği vurgulandı.

Soruşturma derinleşiyor

Borsa İstanbul’da piyasa bozucu eylemlere ilişkin soruşturmanın, yeni deliller ve dijital verilerin incelenmesiyle daha da genişleyebileceği belirtiliyor.