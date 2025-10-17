Borsa İstanbul’da 17 Ekim günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer aldı. Haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, sabah saatlerinden itibaren sert bir düşüşle dikkat çekti. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve yurtiçinde takip edilen kritik ekonomik veriler, yatırımcılarda temkinli bir seyir oluşturdu.

Piyasadaki satış baskısı ve yatırımcıların risk iştahındaki azalma, borsada düşüş dalgasına yol açtı. Hem yurtiçinde hem de küresel gelişmelerin etkisiyle BIST 100 endeksi, 17 Ekim’de değer kaybı yaşadı ve volatilite arttı.

Borsa Neden Düşüyor?

17 Ekim’de borsadaki düşüşün başlıca nedenleri arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve ekonomik veri akışındaki belirsizlikler yer aldı. Global tarafta ise ABD’de federal hükümetin kapanması ve bankacılık sektöründeki artan riskler, uluslararası piyasaları olumsuz etkiledi. Yatırımcılar, hem enflasyon beklentileri hem de faiz politikalarındaki değişimleri yakından takip etti.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,50 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,35 oranında değer kaybetti. Özellikle turizm sektöründe yüzde 1,10’luk düşüş yaşandı. Madencilik sektörü ise yüzde 0,96'lık yükselişle ayrıştı. Teknik analizlere göre, BIST 100 için 10.200 ve 10.100 puan seviyeleri destek noktası olarak öne çıkıyor; 10.400 ve 10.500 puan seviyeleri ise direnç olarak kabul ediliyor.

BIST 100 Endeksi Bugün Kaç Puana Düştü?

BIST 100 endeksi, 17 Ekim’de açılışta önceki kapanışa göre 32,55 puan düşerek 10.338,24 seviyesine geriledi. Bir önceki gün yüzde 0,90 değer kaybeden endeks, gün içerisinde satış ağırlıklı seyir izledi. Kısa vadede dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar ve yurtiçindeki veri akışı, borsadaki fiyatlamaların ana unsurları olarak öne çıktı. Özellikle ABD’de federal hükümetin kapalı olması, bilgi akışını azaltarak belirsizliği artırdı. Türkiye ekonomisine dair açıklanacak yeni veriler ve merkez bankasının pozisyonu, yatırımcıların alım-satım kararlarında belirleyici oldu.

Teknik Görünüm: Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik olarak endeksin 10.200 ve 10.100 puan seviyelerinde destek bulduğu görülüyor. Bu seviyelerin altına inilmesi durumunda satışların hızlanması mümkün. 10.400 ve 10.500 düzeyleri ise direnç olarak izleniyor. Endeks bu bölgelerde tutunursa kısa vadeli toparlanmalar-eylemler gündeme gelebilir.